Санкт-Петербург, 16 июня, 2016, 13:02 — ИА Регнум. Европейский союз и Россия должны продолжить диалог, несмотря на экономические санкции и политические противоречия. Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на открытии Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

kremlin.ru Жан-Клод Юнкер и Владимир Путин

«Незаконная аннексия Крыма и военный конфликт на востоке Украины привели к ухудшению взаимоотношений Евросоюза и России. Россия нарушила важные принципы суверенитета и неприменения силы, эти принципы важны, их нельзя игнорировать. Но даже до этих трагических событий наши связи были напряженными. Продолжает возрастать уровень недоверия друг к другу», — сказал Юнкер.

Он убеждён, что ЕС и РФ должны продолжать диалог. Даже сейчас, несмотря на разногласия, Евросоюз и Россия продолжают совместную работу по борьбе с международным терроризмом, урегулированию ядерной программы Ирана и конфликта в Сирии.

«От этого мы должны отталкиваться», — уточнил Юнкер, добавив, что он всегда был готов «наводить мосты» как с российским руководством, так и с российским народом.

Юнкер заявил, что знает о противниках его приезда на ПМЭФ, но также были и сторонники его присутствия, так что он рад быть сегодня в Петербурге.

Позднее председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саргсян подтвердил, что далеко не все представители властей поддерживали решение пригласить Юнкера в северную столицу России.