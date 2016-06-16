Москва, 16 июня, 2016, 13:02 — ИА Регнум. Нефтяные котировки отреагировали на итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США умеренно негативно, но никакой массовой паники на рынке все-таки нет. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 16 июня управляющий директор «БКС Ультима» Станислав Новиков, комментируя решение американского регулятора оставить ставку ФРС на прежнем уровне 0,25−0,5%.

yfffi.se Цена на нефть

«Прямого влияния на российскую экономику этот факт не окажет. У нас есть своя история со своими структурными проблемами, которые надо решить. Нефтяные котировки отреагировали на решение американского регулятора умеренно негативно, но никакой массовой паники на рынке все-таки нет», — полагает он.

Для рынка «черного золота» ключевую роль сейчас играют несколько другие факторы, считает Новиков. «Что касается дальнейшего повышения ставки, то эксперты и рынок в целом высоко оценивают шансы, что в ближайшие два заседания это произойдет. Влияние этих ожиданий на рисковые активы размазано во времени, так что это затяжной процесс, а не какой-то форс-мажор», — отметил эксперт.

ФРС всегда очень аккуратно действует и заранее готовит рынок к тому или иному действию, чтобы сгладить влияние своих решений, поясняет аналитик. «Нефть уже близка к своим максимумам — восходящий тренд на излете. В то же время риски Brexit вышли на первый план. Это четко отражается в динамике цен на золото. Сегодня они вышли на максимальные уровни с августа 2014 года», — сказал эксперт.

Ранее ФРС США по итогам заседания 14−15 июня приняла решила оставить ключевую ставку на прежнем уровне — 0,25−0,5%, тем самым подтвердив прогнозы экспертов. Также ФРС ухудшила свой прогноз по росту американской экономики на 2016 год.