Москва, 16 июня, 2016, 13:02 — ИА Регнум. Новый профессиональный праздник — День воспитателя — учрежден в России приказом Минобрнауки РФ, сообщили в пресс-службе министерства.

Цитата из к/ф «Джентльмены удачи». Реж. Александр Серый. 1971. СССР Воспитатель

Выбор даты обусловлен тем, что первый детский сад в России был открыт в Санкт-Петербурге 27 сентября 1863 года. В честь 140-летия первого в городе детского сада 27 сентября 2003 г. в городе Санкт-Петербурге прошло празднование Дня воспитателя.

Напомним, в 2004 году по инициативе ряда общероссийских педагогических изданий учреждён День воспитателя и всех дошкольных работников, который отмечается ежегодно 27 сентября. Теперь этот праздник приобрел официальный статус.

Как сообщало ИА REGNUM, распоряжение об установлении Дня воспитателя было подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в апреле 2016 года.

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