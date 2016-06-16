Вашингтон, 16 июня, 2016, 13:05 — ИА Регнум. Астрономы обнаружили новый квазиспутник Земли — астероид 2016 HO3, ставший временным сателлитом нашей планеты около ста лет назад, сообщает Лаборатория реактивного движения NASA.

NASA Астероиды

2016 HO3 никогда не отдаляется от Земли по мере её вращения вокруг Солнца. Десять лет назад оркестности нашей планеты покинул другой квазиспутник — 2003 YN107.

Размер астероида примерно равен сотне метров. Астрономы указывают, что Земля регулярно захватывает соорбитальные астероиды, которые превращаются во временные спутники.

В отличие от 2016 HO3, который будет сопровождать Землю еще сотни лет, астероиды 2004 GU9, 2001 GO2 и 2002 AA29 проводили в компании нашей планеты годы и десятилетия.

2016 HO3 никогда не сближается с нашей планетой ближе, чем на 38 дистанций от Земли до Луны. С другой стороны, он никогда не отдаляется от нее больше, чем на сто таких расстояний.

Сейчас проводятся дополнительные наблюдения за этим астероидом с целью уточнения его размеров, массы, плотности и химического состава.