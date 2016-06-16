Тирасполь, 16 июня, 2016, 12:56 — ИА Регнум. Верховный совет Приднестровья обвинил ряд государственных структур, госпредприятий и банков в препятствовании проведению парламентских расследований и работе Счетной палаты ПМР. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе приднестровского парламента, данные о работе целого ряда государственных предприятий оказались засекреченными.

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Депутат Андрей Сафонов назвал эту практику «попытками спрятать концы в воду». «В Приднестровье за счет народных денег оказывается многомиллионная поддержка предприятиям. При этом орган народного контроля не допускают на них. Почему народ не должен знать, куда расходуются деньги налогоплательщиков?» — задался вопросом другой депутат Олег Леонтьев.

Депутаты говорили о задокументированных случаях «вынужденной благотворительности», когда Администрации президента ПМР и на счет контролируемого президентом Шевчуком «гуманитарного фонда» экономическими агентами перечислялись значительные суммы денег за принятие тех или иных решений. Депутат Игорь Буга назвал это «государственным рэкетом».

По словам парламентария Олега Василатия, «масштаб «серых» схем, которые паразитируют на приднестровской экономике, поражает».

«Не секрет, что у президента есть внебюджетные счета, на которые зачисляются какие-то средства. Но он высшее должностное лицо государства, значит, вся информация должна быть прозрачной. На каких основаниях народному органу госконтроля отказано в получении сведений? Что за финансовые секреты?» — задался вопросами депутат Александр Коршунов.

По словам вице-премьера Александра Щербы, «с аналогичными проблемами, когда не предоставляется информация, сталкиваются и депутатские комиссии». «Мы не можем сегодня получить сведения, необходимые для проведения депутатского расследования причин неполной выплаты в прошлом году зарплат и пенсий», — сказал он.

«Право на получение информации предоставлено гражданам конституцией. Об этом говорит 29 статья. Органы государственной власти обязаны всячески способствовать предоставлению информации жителям республики», — настаивал депутат Вадим Кравчук.

«Парламентарии в поиске путей выхода из сложившейся сложнейшей экономической ситуации для принятия выверенного решения дали поручение Счетной палате провести контрольные мероприятия, чтобы выяснить, куда делись деньги из бюджета и валюта. И что мы видим? Работа Счетной палаты блокируется. Выяснить что-либо нам не дают. Но существуют же международные нормы финансовой прозрачности. Ее отсутствие и блокирование работы контрольного органа Верховного совета — это подрыв финансовой системы государства», — считает председатель Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Александр Мартынов.

В завершение дискуссии парламентарии расценили факты отказа органу народного контроля в допуске к информации и засекречивания данных о работе, в том числе, государственных предприятий и организаций, как «саботаж на государственном уровне».

Напомним, на декабрь 2016 года в Приднестровье намечены президентские выборы. Основная борьба, как ожидается, развернется между командой нынешнего приднестровского президента Евгения Шевчука и оппозиционными силами в лице контролирующей конституционное большинство в Верховном совета партии «Обновление» и поддерживающей ее крупнейшей в ПМР торгово-промышленной группы «Шериф», кандидатом которой может стать нынешний спикер парламента Вадим Красносельский.

В апреле вице-спикер Верховного совета Приднестровья Галина Антюфеева выступила с жесткими обвинениями в адрес президента ПМР Евгения Шевчука. Она заявила, что при непосредственном участии Шевчука и его «друзей» за последние месяцы у государства с помощью фирм-прокладок и офшорных схем были украдены не менее $100 млн, из-за чего республика сегодня оказалась на грани экономической катастрофы.

Антюфеева также обвинила Шевчука в допуске молдавских таможенников для работы на территории ПМР, охарактеризовав этого как «откровенное предательство и измену». Кроме того, вице-спикер считает, что именно Шевчук своими действиями спровоцировал панику и «взорвал» валютный рынок республики. Она потребовала от Шевчука вернуть народу «присвоенные» $100 млн.

Для проведения депутатского расследования перечисленных нарушений Верховным советом была создана комиссия. К проверке прозвучавших обвинений также приступили КГБ и Следственный комитет ПМР. Позже в подконтрольном самому Шевчуку КГБ заявили, что завершили проверку по факту прозвучавших обвинений в государственной измене, и по результатам проверки «в возбуждении уголовного дела отказано в связи с отсутствием в действиях Е. В. Шевчука состава преступления».