Тула, 16 июня, 2016, 12:56 — ИА Регнум. Уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения возбуждено в связи с ДТП в Тульской области, унесшем жизни пяти человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре 16 июня.

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Авария произошла ночью 16 июня на 148 км автодороги М-6 «Каспий» на территории Веневского района Тульской области. По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса Setra (следовал из Москвы в Махачкалу), житель Дагестана, при совершении обгона, выехал на полосу встречного движения, где врезался в следовавший навстречу автомобиль ВАЗ-2115. Водитель и четыре пассажира автомобиля, все жители Тамбовской области, погибли. Водитель и пассажир автобуса госпитализированы с травмами.

В настоящее время следственными органами УМВД России по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее гибель двух или более лиц». Ход расследования уголовного дела прокурор области Александр Козлов взял под личный контроль.