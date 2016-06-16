«Антиклещевая обработка природных парков неэффективна»
Екатеринбург, 16 июня, 2016, 13:10 — ИА Регнум. Обработка природных территорий от клещей и грызунов может нарушить биологическое разнообразие леса, а также не будет достаточно эффективной. Об этом сообщили сотрудники свердловского природного парка «Оленьи ручьи» корреспонденту ИА REGNUM.
Сотрудники «Оленьих ручьев» уточнили, что природный парк является особо охраняемой природной территорией и подведомственен региональному министерству природных ресурсов и экологии. Таким образом, все решения о проведении дератизационных мероприятий и акарицидных обработок могут быть приняты в министерстве. Для этого потребуется заложить немалые средства на обработку большой территории леса в бюджет. Только после этого будет проведён конкурс среди подрядчиков и последующая обработка.
Работники парка пояснили, что при такой обработке очень сильно пострадает экологическая система леса, ведь вместе с клещами и мелкими грызунами погибнут и другие насекомые, а также птицы, которые ими питаются. Сотрудники парка уверяют, что они предпринимают все меры для того, чтобы посетители не подверглись нападению клещей. В частности, на туристических маршрутах оборудованы специальные дорожки, высыпанные гравием, прогулка по которым будет безопасной, так как насекомые живут и перемещаются только в траве. Также работники парка предупреждают посетителей об опасности укусов клещей и советуют не сходить со специально оборудованных дорожек.
По мнению сотрудников «Оленьих ручьёв», проводить подобную обработку также и неэффективно, так как парк является большим лесным массивом, и даже при проведении обработки туристических маршрутов, после дождя вся живность, в том числе грызуны и клещи, вернётся из необработанного лесного массива. А проведение обработки огромных по площади природных парков не предусмотрено, обрабатываются только городские парки и лесопарки.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, региональный Роспотребнадзор намерен в судебном порядке обязать Природный парк «Оленьи ручьи» проводить обработки от клещей. Согласно проведённым исследованиям на территории парка выявлено обилие клещей, а также множество нор грызунов, которые могут быть переносчиками инфекций. Также в ведомстве сообщили, что на территории Природного парка «Оленьи ручьи» антиклещевая обработка не проводится на протяжении нескольких лет.
Сотрудники парка сообщили, что подобные иски со стороны надзорного ведомства были и ранее, и всякий раз суд отказывал истцам.