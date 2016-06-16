Екатеринбург, 16 июня, 2016, 13:10 — ИА Регнум. Обработка природных территорий от клещей и грызунов может нарушить биологическое разнообразие леса, а также не будет достаточно эффективной. Об этом сообщили сотрудники свердловского природного парка «Оленьи ручьи» корреспонденту ИА REGNUM.

parazitipro.ru Обработка от клещей

Сотрудники «Оленьих ручьев» уточнили, что природный парк является особо охраняемой природной территорией и подведомственен региональному министерству природных ресурсов и экологии. Таким образом, все решения о проведении дератизационных мероприятий и акарицидных обработок могут быть приняты в министерстве. Для этого потребуется заложить немалые средства на обработку большой территории леса в бюджет. Только после этого будет проведён конкурс среди подрядчиков и последующая обработка.

Работники парка пояснили, что при такой обработке очень сильно пострадает экологическая система леса, ведь вместе с клещами и мелкими грызунами погибнут и другие насекомые, а также птицы, которые ими питаются. Сотрудники парка уверяют, что они предпринимают все меры для того, чтобы посетители не подверглись нападению клещей. В частности, на туристических маршрутах оборудованы специальные дорожки, высыпанные гравием, прогулка по которым будет безопасной, так как насекомые живут и перемещаются только в траве. Также работники парка предупреждают посетителей об опасности укусов клещей и советуют не сходить со специально оборудованных дорожек.

По мнению сотрудников «Оленьих ручьёв», проводить подобную обработку также и неэффективно, так как парк является большим лесным массивом, и даже при проведении обработки туристических маршрутов, после дождя вся живность, в том числе грызуны и клещи, вернётся из необработанного лесного массива. А проведение обработки огромных по площади природных парков не предусмотрено, обрабатываются только городские парки и лесопарки.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, региональный Роспотребнадзор намерен в судебном порядке обязать Природный парк «Оленьи ручьи» проводить обработки от клещей. Согласно проведённым исследованиям на территории парка выявлено обилие клещей, а также множество нор грызунов, которые могут быть переносчиками инфекций. Также в ведомстве сообщили, что на территории Природного парка «Оленьи ручьи» антиклещевая обработка не проводится на протяжении нескольких лет.

Сотрудники парка сообщили, что подобные иски со стороны надзорного ведомства были и ранее, и всякий раз суд отказывал истцам.