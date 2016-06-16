Сыктывкар, 16 июня, 2016, 12:54 — ИА Регнум. В День города Сыктывкара в столице был вскрыт «Купеческий сундук» — арт-объект, установленный в августе 2014 года. Жители и гости столицы опускали в него пожертвования. При вскрытии в торжественной обстановке волонтёры насчитали 17 474 рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

биоэнергетик.рф Сундук с драгоценными монетами

Мэрия Сыктывкара запустила опрос среди граждан, на что направить эти средства. Предлагаются следующие варианты: в фонд «Сила Добра», на установку скамейки, на проведение акции по озеленению города, на установку велопарковки.

Принять участие в опросе можно на официальной страничке столичной мэрии в социальной сети «Вконтакте».

Сейчас самым популярным ответом среди опрошенных является «отдать деньги в благотворительный фонд».