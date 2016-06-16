Киев, 16 июня, 2016, 12:52 — ИА Регнум. Депутаты парламента Украины приняли проект постановления об обращении к Вселенскому Патриарху Варфоломею с просьбой признать независимость Украинской православной церкви от Русской православной церкви. Как передает УНН, за соответствующий проект постановления на пленарном заседании 16 июня проголосовали 245 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

femen.livejournal.com Cпиливание креста. Киев

В постановлении говорится: «Утвердить обращение Верховной рады Украины к Святейшеству Варфоломею, Архиепископу Константинополя и Нового Рима, Вселенскому Патриарху о предоставлении автокефалии Православной церкви в Украине».

Отметим, что авторами документа являются украинские депутаты Сергей Высоцкий, Андрей Левус, Николай Княжицкий, Мария Матиос, Виктор Еленский, а также глава парламента Украины Андрей Парубий.