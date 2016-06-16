Ярославль, 16 июня, 2016, 12:47 — ИА Регнум. 17−18 июня губернатор Ярославской области Сергей Ястребов примет участие в работе Петербургского международного экономического форума «На пороге новой экономической реальности». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве, в рамках форума глава региона проведет ряд встреч и переговоров как с действующими партнерами, так и с потенциальными инвесторами.

Сергей Ястребов

В числе первых — компании «Балтика» и «Тева», среди вторых — европейские фармацевтические компании. Кроме того, запланировано подписание трехстороннего соглашения с Министерством связи и Ростелекомом о совместной деятельности в сфере реализации инвестпроектов.

Важным событием форума станет презентация Национального инвестиционного рейтинга по итогам 2015 года. В 2014 году Ярославская область заняла 30-е место из 76 возможных, возглавив третью группу регионов из пяти.

«Надеемся, что в этот раз результаты будут лучше. Экономические показатели, которых Ярославская область достигла по итогам 2015 года, позволяют нам надеяться на прогресс», — отметил Сергей Ястребов.