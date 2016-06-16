Санкт-Петербург, 16 июня, 2016, 12:53 — ИА Регнум. В Петербурге раскрыто убийство гражданина Узбекистана, которого нашли с ножевыми ранениями на остановке общественного транспорта в ночь на 9 июня в Кировском районе города. О задержании предполагаемого преступника проинформировало 16 июня Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу.

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Как сообщало ИА REGNUM, лежащий окровавленный мужчина был замечен прохожими у автобусной остановки на углу проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна. Очевидцы подумали, что его сбила машина, и вызвали медиков. Однако уже в «скорой помощи» мужчина, 48-летний приезжий из Узбекистана, скончался — как установлено, от ножевых ранений, нанесенных неизвестными.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

«Задержан 22-летний соотечественник потерпевшего, который подозревается в том, что совершил его убийство на почве личных неприязненных отношений, путем нанесения множества ударов ножом», — сообщили сегодня в ГСУ СКР по Петербургу

Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.