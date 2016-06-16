Бишкек, 16 июня, 2016, 12:39 — ИА Регнум. Наблюдательный совет Общественной Телерадиовещательной корпорации Киргизии потребовал уволить трех сотрудников телеканала КТРК, допустивших в эфир телепередачу, посвященную ЛГБТ-сообществу страны. Об этом сообщил сайт «Zanoza.kg» со ссылкой на информацию генерального директора телеканала Илима Карыпбекова.

Карикатура «Положение журналиста». 1905

«Наблюдательный совет рекомендовал уволить продюсера социально-экономических инновационных программ, ее заместителя и редактора программы. Эти рекомендации были даны конкретно по передаче об ЛГБТ, а другие рекомендации они еще сформулируют и направят мне позже», — пояснил он.

По словам Илима Карыпбекова, руководство телеканала КТРК создало спецкомиссию, которая рассмотрит данный вопрос, в том числе с точки зрения соответствия требований наблюдательного совета законодательству Киргизской Республики.

«Он также подтвердил, что получил выговор за данный эфир, и то, что наблюдательный совет решил больше не выпускать в эфир информацию о ЛГБТ», — уточнило интернет-издание «Zanoza.kg».

ИА REGNUM напоминает, что 12 мая 2016 года на телеканале КТРК было показано ток-шоу «Ой ордо», посвященное проблемам и правам людей с нетрадиционной ориентацией. Впоследствии, 19 мая, перед зданием телеканала прошел митинг, участники которого потребовали запретить участие представителей секс-меньшинств в передачах центрального телеканала Киргизии. Также профилактическую беседу с журналистами по данной теме провели в Госкомитете нацбезопасности.