Москва, 16 июня, 2016, 12:39 — ИА Регнум. Двукратного повышения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США в 2016 году не будет — это ключевой вывод, который можно сделать по результатам последнего заседания ФРС. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 16 июня вице-президент IFC Financial Center Станислав Вернер, комментируя итоги заседания ФРС, на котором было принято решение о сохранении ключевой ставки на прежне уровне.

pixabay.com Добыча нефти

«Ключевым моментом, который можно вынести из последнего заседании ФРС, является фактическое признание того, что слабый отчет по рынку труда за май, а также внешние риски — сейчас это прежде всего референдум в Великобритании — ставят крест на двукратном повышении ставки в 2016 году», — отметил он.

Ситуация подтверждает обоснованность мнения рынка, который ожидает изменений в политике ФРС не ранее февраля 2017 года, пояснил эксперт. «С одной стороны, это хорошая новость для мировых рынков, поскольку поддержит комфортные условия существования. С другой, это фактически поднимает вопрос о том, а находятся ли сейчас котировки на своем месте с учетом не столь позитивного развития экономики, раз уж ФРС в очередной раз перестраховывается и откладывает момент ужесточения монетарной политики? Это не добавляет оптимизма в том числе и для рынка нефти, который в последние дни ведет себя откровенно слабо, невзирая на отчеты ОПЕК и МЭА, которые показали, что ситуация с балансом спроса и предложения оказывается не настолько плоха, как ранее предполагалось», — рассуждает он.

Скорее всего, в ближайшее время котировки смеси Brent могут протестировать линию восходящего тренда в окрестностях $47,00 — 47,50, а доллар/рубль — соответственно, вновь доберется до зоны в 67−67,50 рублей за доллар, прогнозирует Вернер. «После этого станет понятно — будет ли завершение коррекции или мы уже на пороге зарождения нового тренда, который заставит смотреть на развитие ситуации в менее оптимистичном ключе», — отметил эксперт. По мнению Вернера, российское руководство готовится к пессимистическому сценарию: он напомнил, что глава правительства РФ Дмитрий Медведев уже предложил строить бюджет на 2017 год, отталкиваясь от цены нефти в 40 долларов за баррель.

Ранее стало известно, что ФРС США по итогам заседания 14−15 июня решила оставить ключевую ставку на прежнем уровне 0,25−0,5%. Также ФРС ухудшила свой прогноз по росту американской экономики на 2016 год.