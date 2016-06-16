Вашингтон, 16 июня, 2016, 12:38 — ИА Регнум. Ответственность за взлом серверов Национального комитета Демократической партии США взял на себя хакер-одиночка, скрывающийся под никнеймом Guccifer 2.0.

AndersonAldair2016 Хакер

Как сообщает ВВС, в подтверждение своих слов злоумышленник выложил в своем блоге на сайте WordPress часть копий документов, о краже которых ранее сообщал комитет.

В их числе оказался файл, озаглавленный «Доклад о Дональде Трампе». В настоящее время специалисты изучают документы на предмет подлинности.

В то же время портал Gawker утверждает, что получил от хакера копии документов и подтверждает подлинность некоторых из них.

Ранее и комитет, и CrowdStrike обвинили «хакеров из ФСБ и ГРУ» в осуществлении кибератаки и краже данных с сервера.