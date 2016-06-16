Санкт-Петербург, 16 июня, 2016, 12:41 — ИА Регнум. Россия должна первой отменить санкции против Европы, будучи более сильной, об этом в рамках экономического форума в Санкт-Петербурге заявил бывший глава Франции Николя Саркози.

kremlin.ru Николя Саркази и Владимир Путин

По словам политика, новая холодная война с Россией Европе не нужна, она нуждается в сотрудничестве с РФ. При этом Саркози отметил, что Франция находится в зависимости от США.

По его мнению, самый сильный должен первым пойти навстречу в отмене санкций, и это именно Россия.

«Накануне я говорил Путину, чтобы Россия первой протянула руку для прекращения санкций. В ответ Европа сделает то же самое», — пояснил Саркози.