Ярославль, 16 июня, 2016, 12:37 — ИА Регнум. В Ярославле будет реорганизовано муниципальное унитарное предприятие «Яргортранс», оно станет муниципальным бюджетным учреждением. Соответствующее постановление подписал и.о. мэра Алексей Малютин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

фото сайта city-yaroslavl.ru

Форма бюджетного учреждения позволит напрямую финансировать предприятие из бюджета, выдавая ему муниципальное задание. В настоящее время услуги по диспетчерскому обслуживанию общественного транспорта в сумме 41 млн рублей в год мэрия выставляет на конкурс, в котором традиционно участвует один «Яргортранс».

«Организация работы общественного пассажирского транспорта — это полномочия органов местного самоуправления: составление расписания, контроль за его выполнением. Но мы вынуждены были разыгрывать эти услуги. Не исключено, что на конкурс может выйти организация из разряда «ручка — стол», которая снизит цену, выиграет, но в результате некачественной работы в городе наступит транспортный коллапс. Чтобы этого избежать, мы и преобразуем «Яргортранс» в МБУ», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра Ярославля Игорь Блохин.

Идея преобразования муниципального «Яргортранса» ранее не раз обсуждалась городскими властями. Один из вариантов предполагал слияние городского предприятия с аналогичным областным — «Яроблтранскомом». Однако в мэрии областного центра на данный момент решили сохранить самостоятельный автотранспортный комплекс, который включает в себя также трамвайно-троллейбусное и автобусное предприятия.