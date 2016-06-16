Москва, 16 июня, 2016, 12:37 — ИА Регнум. Баскетболист сборной России Виталий Фридзон продлил контракт с ЦСКА, сообщает пресс-служба армейского клуба.

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Новое соглашение ЦСКА и Фридзона подписано до 2018 года, в нем предусмотрена возможность продления контракта еще на один сезон.

30-летний баскетболист играет за ЦСКА с 2013 года. В составе команды Виталий Фридзон участвовал в 186 матчах, со средним результатом 8,2 очка за игру. Вместе с ЦСКА он в 2015—2016 годах становился чемпионом Евролиги, трижды с 2013 по 2016 год команда с его участием становилась победителем Единой лиги ВТБ.