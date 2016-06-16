Санкт-Петербург, 16 июня, 2016, 12:38 — ИА Регнум. Ветеран Великой Отечественной воны 89 лет самовольно покинул госпиталь в Санкт-Петербурге, куда поступил на лечение 14 июня, сообщают «Невские новости».

angellachouette Уходящий вдаль пожилой мужчина

Отмечается, что мужчину планово госпитализировали в 11:20 мск в госпиталь на Народной улице. 15 июня выяснилось, что пациента в больнице нет.

Вычислить беглеца удалось по камерам видеонаблюдения: пациент самостоятельно покинул учреждение. Домой он не вернулся.

Руководство медицинского учреждения обратилось в полицию: ведутся поиски мужчины. По факту случившегося в медицинском учреждении началась проверка.