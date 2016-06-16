Псков, 16 июня, 2016, 12:31 — ИА Регнум. Дата выборов депутатов Псковского областного собрания шестого созыва назначена на единый день голосования — 18 сентября 2016 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента, решение об этом принято сегодня, 16 июня, в ходе 55-й внеочередной сессии.

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«Согласно процедуре, прописанной в Избирательном кодексе Псковской области, дата выборов утверждается постановлением областного собрания, которое должно быть принято не ранее, чем за 100 дней, и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования», — пояснили в пресс-службе облсобрания.

Таким образом, региональная избирательная кампания совпадает с выборами в Государственную думу РФ седьмого созыва.

Напомним, в соответствии с новыми нормами избирательного законодательства на выборах 18 сентября досрочное голосование будет отменено.