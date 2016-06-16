Южно-Сахалинск, 16 июня, 2016, 12:27 — ИА Регнум. Власти Сахалинской области должны оказать содействие военным в мероприятиях по проверке боевой и мобилизационной готовности воинских соединений, сообщает пресс-центр губернатора и правительства островного региона.

mil.ru Российские войска на Сахалине

Согласно поручению Олега Кожемяко, органы исполнительной власти и местного самоуправления должны отработать процессы взаимодействия с областным военным комиссариатом, в частности, способствовать оповещению граждан, находящихся в запасе, о проверке боеготовности.

Внезапная проверка Вооруженных сил России началась 14 июня согласно решению президента Владимира Путина. На оценку состояния армейских арсеналов и готовность отдельных органов военного управления Сахалина отведено 8 дней.

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