Тирасполь, 16 июня, 2016, 12:24 — ИА Регнум. Верховный совет Приднестровья принял в первом чтении предложенный спикером Вадимом Красносельским законопроект о введении уголовной ответственности за «публичные действия или высказывания, выражающие явное неуважение к миротворческой миссии Российской Федерации в Приднестровье, искажающие положительную роль миротворцев, либо умаляющие заслуги России в поддержании мира, безопасности и стабильности в ПМР». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе приднестровского парламента.

mil.ru Российские миротворцы в ПМР

В рамках обсуждения законопроекта Красносельский акцентировал внимание на том, что вывод миротворческих сил РФ из республики может привести к эскалации конфликта. «Каждое государство защищает свои жизненно важные интересы, в том числе посредством действия уголовного законодательства. К примеру, в Армении предусматривается уголовная ответственность за отрицание геноцида, в Израиле — за отрицание Холокоста. По сути, речь идет об отрицании исторических фактов. В нашей республике миротворческая миссия — это наша история и наше будущее. Благодаря миротворческой миссии во многих странах был сохранен мир, она позволила сохранить целые нации. Присутствие миротворцев РФ в Приднестровье очень значимо», — считает спикер.

«Звучат спекуляции в отношении того, что якобы депутаты Верховного Совета заинтересованы в смене миротворческого формата, а в последующем и выводе миротворческих сил РФ. Принятие инициативы будет дисциплинировать тех, кто распространяет такую информацию», — отметила в свою очередь вице-спикер Галина Антюфеева.

За принятие законопроекта проголосовали 37 из 43 депутатов Верховного совета ПМР. В случае вступления закона в силу публичное отрицание положительной роли миротворцев РФ в Приднестровье будет наказываться крупным штрафом либо лишением свободы на срок до трех лет.

ИА REGNUM напоминает, что за вывод российских миротворцев из Приднестровья выступает Молдавия. Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо «по согласию сторон», либо «в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон».

Несмотря на постоянные попытки подвергнуть сомнению и дискредитации мандат России на выполнение миротворческой миссии и требования вывести российские войска из Приднестровья, о своем выходе из Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Кишинев до сих пор не объявил.