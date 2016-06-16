Санкт-Петербург, 16 июня, 2016, 12:23 — ИА Регнум. Глава Минфина Антон Силуанов настаивает на отказе от части прямых бюджетных обязательств, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Сейчас сложный период, когда мы должны от чего-то отказываться. И в компаниях, и в государстве отказываться от прямых обязательств», — считает министр. Он согласен, что «это очень сложный путь», но, по мнению министра, «делать это необходимо».

Консолидировать бюджет можно как за счет сокращения расходной части, то есть отказа от части обязательств, так и за счет повышения налогов, отметил Силуанов. При этом, по его мнению, повышение налогов может негативно сказаться на дальнейшем росте экономики.

Тактическая задача на ближайшие три года — свести дисбаланс бюджета к минимуму, утверждает глава Минфина. Бюджет, уверен он, должен адаптироваться к новым экономическим условиям.