Москва, 16 июня, 2016, 12:22 — ИА Регнум. Сегодня, 16 июня, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в войска Южного военного округа (ЮВО) прибыл в Крым, сообщили в Миноброны РФ.

mil.ru Сергей Шойгу вручает орден Жукова бригаде морской пехоты Черноморского флота

Шойгу заслушает командования ЮВО и Черноморского флота о реализации планов строительства объектов военной инфраструктуры.

Кроме того, министр посетит Севастополь, где вручит государственную награду отдельной бригаде морской пехоты Черноморского флота.

Также запланирован визит министра обороны в санаторий в городе Саки, принятом на баланс военного ведомства в 2014 году.