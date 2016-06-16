Москва, 16 июня, 2016, 12:20 — ИА Регнум. Международный терроризм и ИГИЛ (запрещённая в РФ террористическая организация) — это порождение Америки, и теперь этот монстр поедает своего создателя. Такую позицию в рамках передачи «Специальный корреспондент» на телеканале Россия 15 июня высказала член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди, комментируя массовый расстрел в гей-клубе Орландо (штат Флорида).

Джон Уильям Уотерхаус. Пандора (фрагмент). 1896

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«Проблема в том, что такие сверхдержавы как Россия и США должны дружить. Они должны объединиться в борьбе против терроризма. Всё, что произошло в Орландо, мы уже с вами предсказывали. Соединённые Штаты сегодня больны», — заявила Ольга Ковитиди.

«Почему этот молодой человек позвонил в 991, совершив этот акт? — продолжила член Совета Федерации. — Мы понимаем, что он террорист. Тем самым он делает себе рекламу. Идёт популяризация терроризма».

По мнению государственного деятеля, сегодня США пытаются спасти весь мир и рассказать России, как навести в стране порядок. Однако видно, что в самой Америке порядка нет, гибнут мирные люди, гомосексуалисты.

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«США открыли ящик Пандоры. И ведь международный терроризм, и ИГИЛ (запрещена в РФ) — это ваше порождение, вы их породили ещё в Афганистане для того, чтобы бороться с Россией, и мы это прекрасно помним. Теперь этот монстр поедает вас самих», — уверена Ольга Ковитиди.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 12 июня 29-летний гражданин США афганского происхождения Омар Матин застрелил в гей-клубе Орландо 49 человек, более 50 получили ранения. Один из полицейских в ходе перестрелки убил злоумышленника. Российское руководство, как и американские спецслужбы, расценили кровавую бойню как террористический акт.