Брянск, 16 июня, 2016, 12:19 — ИА Регнум. Изношенность теплосетей в Брянске составляет 48,2%. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Брянской городской администрации по итогам отопительного сезона 2015−2016 годов, из 480 км тепловых сетей в замене нуждается почти 222 км. При этом за последние пять лет в городе было заменено всего 67,7 км труб.

zhazh.ru Теплотрасса

Большая часть тепловых сетей Брянска — почти 397,4 км, находится в государственной собственности. Остальные разделены между ведомствами и муниципалитетом (56,2 и 9,2 км, соответственно). 3,5% все тепловых сетей — бесхозные.

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При этом, по данным комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города, всего за время отопительного сезона в городе зарегистрирован 261 порыв на теплосетях. Ранее сообщалось, что главными форс-мажорными ситуациями минувшего сезона стало отключение горячей воды в общежитии в переулке Менжинского, 9а, из-за переключения дома на другую котельную, а также авария в Фокинском районе, из-за которой без тепла в новогодние праздники остались шесть домов. ИА REGNUM отмечает, что новогодние праздники и рождественские морозы в принципе стали тяжелым испытанием для горожан: в Брянске зафиксировано семь прорывов теплотрасс, самым крупным из которых действительно стала авария в Фокинском районе.

Для того чтобы облегчить прохождение следующего отопительного сезона, в Брянске планируют заменить около 5% теплосетей, что составляет 24 км. Это количество больше прошлогоднего почти на 5 км (в 2015 году было заменено около 19,25 км). Кроме того, в городе будет проведен капремонт участка теплотрассы в поселке Белые Берега, капремонт участка в районе Брянской городской поликлиники №9 в Бежицком районе, а также планируется переключение потребителей от котельной ООО «БрянскСпиртПром» на котельную ООО «Брянские коммунальные системы».

«На 2016 год в бюджет города Брянска на модернизацию и капитальный ремонт теплотрасс предусмотрено 3,758 млн рублей», — сообщили в пресс-службе.

При этом о том, сколько денег необходимо для того чтобы привести в порядок все теплосети города, не уточнили, заявив, что определить необходимое количество можно будет только после того, как в августе 2016 года закончится разработка схемы теплоснабжения.

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ИА REGNUM отмечает, что по сравнению с ситуацией в других региональных центрах ЦФО, в Брянске все более-менее неплохо. Так, в Воронеже изношенность теплосетей составляет примерно 60%, а в Рязани — почти 85%.