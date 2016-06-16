Краснодар, 16 июня, 2016, 12:21 — ИА Регнум. Турист, путешествовавший в горах Сочи, пострадал от удара молнией и был эвакуирован спасателями на вертолёте. 35-летний мужчина получил ожоги, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

pixabay.com Молния в горах

Группа туристов путешествовала в районе хребта Псеашхо (Краснодарский край). Удар молнией произошёл накануне, 15 июня, примерно в 14:30 мск. Электрический разряд ударил мужчине в плечо, а затем вышел через ногу: человек остался жив, но получил ожоги.

За пострадавшим вылетел вертолёт, благополучно доставивший туриста на базу спасательного отряда. После этого, оказав ему первую помощь, человека доставили в больницу.