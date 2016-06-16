Ярославль, 16 июня, 2016, 12:12 — ИА Регнум. 21 июня в Ярославском музее-заповеднике Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова даст концерт русской духовной музыки. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе музея, концерт станет одним из этапов музыкального фестиваля «Кремли и храмы России».

В рамках фестиваля в храмах, соборах и монастырях Москвы, Пскова, Нижнего Новгорода, Великого Новгорода, Ярославля и Костромы прозвучат сочинения православной духовной музыки, вокально-симфонические произведения русских композиторов.

В Ярославле фестиваль примет древний Спасо-Преображенский Собор, который в этом году отмечает свой 500-летний юбилей. В ходе концерта, завершающего большую фестивальную программу, прозвучат произведения Александра Кастальского, Павла Чеснокова, Сергея Рахманинова, Георгия Свиридова.

Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова — один из старейших отечественных хоровых коллективов. В 1918 году, в дни первой годовщины Октябрьской революции, хор, родившийся из семейного начинания крестьянина Ивана Юхова, был национализирован, и получил статус Первого государственного хора. На протяжении десятилетий своей истории хор был известен как Государственный хор имени Глинки. Музыканты озвучивали первые советские киноленты, среди которых «Веселые ребята», «Мы из Кронштадта», «Волга-Волга» — всего более 70 фильмов.