Москва, 16 июня, 2016, 12:11 — ИА Регнум. В ситуации с отключением электроэнергии в Саратове есть вина руководства города, которое не должно допускать подобного. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 16 июня первый замруководителя фракции «Единая Россия», член комитета Госдумы по энергетике Юрий Липатов, комментируя ситуацию с отключением транспортных маршрутов в Саратове в связи с задолженностью перед поставщиками энергии.

Аркадий Шайхет. Лампочка Ильича. 1926

«Безусловно, любой потребитель должен вовремя оплачивать предоставленные услуги. На сегодняшний день в электроэнергетике, действительно, существуют большие проблемы с ликвидацией долгов от потребителей. Все это может привести к самым серьезным последствиям — банкротству энергетики в целом. Это — недопустимо», — отметил он.

Когда речь идет о потребителях электроэнергии, в частности, о тех гражданах, которые пользуются транспортом, массовое отключение от энергии «просто неприемлемо», полагает депутат. «Здесь, безусловно, есть вина руководства города, которое должно абсолютно четко отслеживать ситуацию и находить компромиссные решения с работающими на их территории организациями. И ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не допускать того, что произошло в Саратове», — подчеркнул Липатов.

Ранее стало известно, что в Саратове задолженность предприятия «Саратовгорэлектротранс» перед энергетиками стала причиной остановки шести троллейбусных и девяти трамвайных маршрутов. На сегодняшний день размер задолженности составляет 36,3 млн рублей.