Киев, 16 июня, 2016, 12:08 — ИА Регнум. Сегодня, 16 июня, украинский парламент обратился к Вселенскому Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию Православной церкви на Украине. Как сообщает ИА REGNUM, за соответствующее постановление проголосовали 345 народных депутатов.

Pvasiliadis Варфоломей I (патриарх Константинопольский)

Рада просит предоставить УПЦ статус поместной православной церкви накануне исторического Вселенского собора православных церквей.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня на Украину с официальным визитом прибыл государственный секретарь Ватикана, кардинал Пьетро Паролин. Делегация из Ватикана пробудет в Украине до 20 июня. В рамках визита Паролин посетит Запорожье и Львов.