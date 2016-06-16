Тула, 16 июня, 2016, 12:06 — ИА Регнум. Выборы губернатора Тульской области официально назначены на 18 сентября 2016 года, решение об этом принято сегодня, 16 июня, на заседании Тульской областной думы, сообщает ИА REGNUM.

Виктор Иванов, Ольга Бурова. Все на выборы! 1946

Заявки от кандидатов на пост губернатора облизбирком начнет принимать с 4 июля, прием продлится до 3 августа, а до 8 августа — срок приема всех необходимых для выдвижения документов. Регистрация кандидатов завершится 13 августа.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, прямые выборы губернатора Тульской области пройдут впервые с 2001 года. В начале февраля пост главы региона по собственному желанию покинул Владимир Груздев, исполняющим обязанности губернатора решением президента был назначен Алексей Дюмин — буквально за месяц до этого назначенный на пост замминистра обороны РФ.

На днях Алексей Дюмин подтвердил свое намерение претендовать на пост губернатора. Баллотироваться он планирует как самовыдвиженец, но при поддержке Единой России».