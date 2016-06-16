Абакан, 16 июня, 2016, 12:04 — ИА Регнум. С 1 июля 2016 года вырастут тарифы на электроэнергию для населения Хакасии.

Flashfranky Электрическая лампочка

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе «Хакасэнергосбыта», повышение стоимости киловатта происходит один раз в году. За свет придется платить больше и жителям городов, и тем, кто проживает в сельской местности.

В среднем стоимость электроэнергии для тех, кто оплачивает ее по одноставочному тарифу, не дифференцированному по зонам суток, вырастет на 6−8 копеек, уточнили в компании. Например, в городских газифицированных домах киловатт подорожает с 1,84 до 1,92 руб. В жилье с электроплитами — с 1,28 до 1,34 руб. Аналогичным будет повышение цен для сельчан — с 1,28 до 1,34 руб.

Повышение стоимости киловатта для тех, кто платит за свет по счетчикам, разделяющим сутки на две (дневное и ночное потребление) или три (пиковая, полупиковая и ночная зоны) части, составит от 5 до 9 копеек.

Как сообщали ранее ИА REGNUM в Государственном комитете по тарифам и энергетике Хакасии, изменение платы граждан за коммунальные услуги с 1 июля 2016 года «строго ограничено и находится на постоянном контроле». По данным Госкомтарифэнерго, средний прирост размера платы граждан за коммунальные услуги в Хакасии сложится на уровне 4,4% с предельным допустимым отклонением 2,5%. То есть рост совокупной платы за коммунальные услуги каждого жителя региона не должен превышать 6,9%.