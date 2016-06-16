Пекин, 16 июня, 2016, 12:04 — ИА Регнум. Бывший заместитель главы Комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Всекитайского собрания народных представителей Бай Эньпэй предстал перед Народным судом г. Аньян. Экс-чиновник обвиняется в нарушении трудовой дисциплины и неоднократном получении взяток.

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В ходе следственных работ было установлено, что Бай Эньпэй в период с 2000 по 2013 г. незаконно обогатился на сумму более 246 млн юаней (37,4 млн). Обвинение также утверждает, что коррупционном скандале замешаны члены семьи чиновника, пишет «Чжунго синьвэнь».

В ходе первичных слушаний по делу о коррупции подозреваемый полностью признал свою вину и активно сотрудничал со следствием. Бывшему члену КПК грозит высшая мера наказания, которая по решению суда может быть заменена на пожизненное заключение.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в 2015 г. в Китае было выявлено 3,6 тыс. случаев взяточничества, в результате чего государству был нанесен ущерб в размере 250 млрд юаней ($38,5 млрд).