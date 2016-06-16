Казань, 16 июня, 2016, 12:05 — ИА Регнум. Правоохранители Татарии задержали двоих подозреваемых в тяжком преступлении, мужчины расправились с жителем Мензелинска, избив его и утопив вместе с автомобилем в реке, сообщает Prokazan.

67.mchs.gov.ru Тонущий автомобиль

Вечером 5 июня в 5 км от села Бикбулово Мензелинского района рыбак обнаружил в реке Ик тело мужчины с признаками насильственной смерти. Погибшим оказался 59-летний житель Мензелинска, пропавший несколько дней назад.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия было установлено, что накануне преступления потерпевший встретился на выезде из города с двумя мужчинами, которые утверждали, что он обидел знакомую им женщину.

После этого мужчины избили потерпевшего, а затем, когда он находился без сознания, поместили в багажник его автомобиля KIA Rio и столкнули машину в воду. Расследование обстоятельств преступления продолжается.