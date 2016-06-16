Астрахань, 16 июня, 2016, 12:00 — ИА Регнум. В Астраханской области выявлен опасный вредитель. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Россельхознадзора 16 июня, южноамериканская томатная моль была обнаружена в ходе внеплановой проверки в крестьянско-фермерском хозяйстве в городе Камызяке.

pixabay.com Томаты

По приказу руководителя ведомства на зараженной территории установлен карантин. Площадь фитосанитарной зоны составила 214 га, а очага заражения — 23,8 га.

В зоне карантина проводятся необходимые мероприятия, направленные на недопущение распространения вредителя. Моль, помимо томатов, может размножаться и на растениях картофеля, баклажана, перца, табака и физалиса.

«Томатная моль опасна в течение всего цикла выращивания плодов и при значительной степени заражения может уничтожить весь урожай», — сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Астраханской области.

Добавим, что этой весной семена томата местные фермеры начали сеять в хозяйствах практически всех районов области. На начало марта уже было засеяно этой культурой более чем 1,4 тысячи гектаров открытого грунта (на уровне 2015 года).

Напомним, что обеспеченность населения томатами в регионе превышает потребность в десять раз. В 2015 году астраханские томаты реализовывались как на внутреннем рынке, так и за пределами области. Они отправлялись в Московскую, Ленинградскую, Ростовскую, Волгоградскую области и другие регионы.