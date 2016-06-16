КСИР ликвидировал две группы террористов на северо-западе Ирана
Тегеран, 16 июня, 2016, 12:00 — ИА Регнум. 15 июня две группы террористов пытались проникнуть в Иран через пограничный район Ошнавиех в провинции Западный Азербайджан, заявил командующий сухопутными силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур.
В результате боестолкновений, которые продолжались несколько часов, террористы ликвидированы, передает канала Press TV.
«Враги строя и исламской революции должны знать, что КСИР находится в состоянии полной боевой готовности и готов защищать границы страны. Никакие террористические группировки, поддерживаемые мировым империализмом и Израилем, не проникнут в Иран», — цитирует М. Пакпура близкое к КСИР агентство Tasnim News.
Генерал не уточнил, к какой группировке принадлежали уничтоженные террористы, однако подобные вылазки на северо-западе Ирана часто осуществляют боевики «Пежак», которая по некоторым данным связана с Рабочей партией Курдистана.
Ранее на этой неделе вооруженные силы Ирана уничтожили 10 террористов в ходе двух отдельных спецопераций в Западном Азербайджане и провинции Систан и Белуджистан.