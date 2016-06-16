Ставрополь, 16 июня, 2016, 11:54 — ИА Регнум.



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Дума Ставропольского края назначила официально дату выборов депутатов региона нового созыва 18 сентября 2016 года. Соответствующее решение принято 16 июня на заседании законодательного органа региона, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно существующим нормам законодательства, дата голосования должна быть назначена за 90 дней до срока истечения полномочий. В случае, если срок полномочий Думы текущего созыва истекает в год выборов Госдумы РФ, могут быть назначены выборы в один день с выборами в Госдуму РФ.

Дума Ставрополья назначила дату выборов депутатов нового созыва региона одновременно с выборами в Госдуму РФ 18 сентября 2016 года.

Напомним, в этот день также состоятся выборы в органы местного самоуправления в 90 муниципальных образованиях, в том числе выборы депутатов парламентов крупных городов региона: Ставрополя, Пятигорска, Невинномысска, Кисловодска и Железноводска.