Нью-Йорк, США, 16 июня, 2016, 11:53 — ИА Регнум. В Нью-Йорке найден мертвым брокер Дан Джакетто, который стал прототипом героя Леонардо Ди Каприо в фильме режиссера Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит».

Цитата из к/ф «Волк с Уолл-стрит». Реж. Мартин Скорсезе. 2013. США Главный герой

Как сообщает Вести.Ru, труп 53-летнего мужчины обнаружила любовница. Мужчина лежал в постели в собственной квартире лицом вверх и с пеной во рту.

Известно, что перед смертью Джакетто провел «бурные выходные» с посещением нескольких вечеринок. По словам очевидцев, в одном из клубов имела место стычка брокера с охраной.

Джакетто за свою финансовую карьеру неоднократно находился под следствием, а также сидел в тюрьме за махинации.