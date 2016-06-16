Донецк, 16 июня, 2016, 11:53 — ИА Регнум. 22 июня глава ДНР Александр Захарченко проведет прямую линию с жителями Киева. Об этом 16 июня сообщает пресс-служба главы ДНР, передает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Захарченко

Отмечается, что жители столицы Украины могут зарегистрировать свой вопрос Захарченко на сайте Донецкого агентства новостей.

Глава ДНР отметил, что вопросы из Киева к нему поступали еще во время первой прямой линии, которая проводилась с жителями г. Харькова. «Вопросы из Киева приходили мне с первой прямой линии, ещё с Харьковом. Я их откладывал на потом, и теперь их накопилось столько, что мне кажется — пора ответить. Вопросы разные. Есть жёсткие, критические, хотя подавляющее большинство — это выражение поддержки и предложение сотрудничать в борьбе с незаконной властью», — сказал Захарченко.

По его словам, Киев — русский город, который не поддался украинизации. «Вообще при переходе с Юго-Востока в Киев я не чувствую особой разницы, так как Киев — это изначально русский город. Ещё точнее, с изначальных времён это многонациональный город. И украинизировать его — под лозунгом «Киев для украинцев» — так и не получилось, несмотря на попытки как ранне-советские, так и постсоветские. Поэтому я всегда воспринимал Киев своим городом, как и большинство людей, не только на Украине, но и раньше — в Советском Союзе и Российской Империи», — признался Захарченко.

Он считает, что Киев необходимо освобождать от радикальных националистов. «В этом — неизбежная логика исторического процесса. Человеконенавистнические идеологии всегда терпят поражение — это вопрос времени. А бандеровщина и так называемое «украинство» — это идеология, и идеология именно человеконенавистническая, в основе своей имеющая не только националистический радикализм, но и расизм. Поэтому бороться и побеждать эту заразу мы, я уверен, будем вместе с киевлянами, а не против киевлян», — заверил Захарченко.

«Жду вопросов от киевлян, и обещаю отвечать честно и прямо», — подытожил Захарченко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР провел прямые линии с жителями Харькова, Донбасса и Одессы. Свой вопрос Захарченко можно задать только один раз. Указывать личные сведения, в том числе, полное имя, телефоны и адреса электронной почты не требуется. Они не собираются и нигде не хранятся.