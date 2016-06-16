Захарченко собрался «освобождать русский город Киев» от националистов
Донецк, 16 июня, 2016, 11:53 — ИА Регнум. 22 июня глава ДНР Александр Захарченко проведет прямую линию с жителями Киева. Об этом 16 июня сообщает пресс-служба главы ДНР, передает ИА REGNUM.
Отмечается, что жители столицы Украины могут зарегистрировать свой вопрос Захарченко на сайте Донецкого агентства новостей.
Глава ДНР отметил, что вопросы из Киева к нему поступали еще во время первой прямой линии, которая проводилась с жителями г. Харькова. «Вопросы из Киева приходили мне с первой прямой линии, ещё с Харьковом. Я их откладывал на потом, и теперь их накопилось столько, что мне кажется — пора ответить. Вопросы разные. Есть жёсткие, критические, хотя подавляющее большинство — это выражение поддержки и предложение сотрудничать в борьбе с незаконной властью», — сказал Захарченко.
По его словам, Киев — русский город, который не поддался украинизации. «Вообще при переходе с Юго-Востока в Киев я не чувствую особой разницы, так как Киев — это изначально русский город. Ещё точнее, с изначальных времён это многонациональный город. И украинизировать его — под лозунгом «Киев для украинцев» — так и не получилось, несмотря на попытки как ранне-советские, так и постсоветские. Поэтому я всегда воспринимал Киев своим городом, как и большинство людей, не только на Украине, но и раньше — в Советском Союзе и Российской Империи», — признался Захарченко.
Он считает, что Киев необходимо освобождать от радикальных националистов. «В этом — неизбежная логика исторического процесса. Человеконенавистнические идеологии всегда терпят поражение — это вопрос времени. А бандеровщина и так называемое «украинство» — это идеология, и идеология именно человеконенавистническая, в основе своей имеющая не только националистический радикализм, но и расизм. Поэтому бороться и побеждать эту заразу мы, я уверен, будем вместе с киевлянами, а не против киевлян», — заверил Захарченко.
«Жду вопросов от киевлян, и обещаю отвечать честно и прямо», — подытожил Захарченко.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР провел прямые линии с жителями Харькова, Донбасса и Одессы. Свой вопрос Захарченко можно задать только один раз. Указывать личные сведения, в том числе, полное имя, телефоны и адреса электронной почты не требуется. Они не собираются и нигде не хранятся.