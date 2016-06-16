Душанбе, 16 июня, 2016, 11:49 — ИА Регнум. Генеральная Ассамблея ООН выбрала 18 членов Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОC) на период 2017 — 2018 годы. Среди новоизбранных участников этой международной организации оказался и Таджикистан. Об этом сообщило Министерство иностранных дел республики Таджикистан.

telegraf-spb.ru Флаг Таджикистана

В голосовании из 193 стран — членов приняли участие 185. За кандидатуру Таджикистана, который наряду с Китаем, Объединенными Арабскими Эмиратами и Республикой Корея представлял Азиатско-Тихоокеанскую группу, проголосовали 183 страны.

Также среди постсоветских стран членами ЭКОСОC были избраны Азербайджан (176 голосов) и Российская Федерация (169 голосов).

ИА REGNUM напоминает, Экономический и Социальный Совет ООН — это международная организация, которая занимается организацией и проведением исследований и международных конференций по экономическим и социальным проблемам, а также способствует осуществлению решений этих конференций. Для реализации своих полномочий в распоряжение Совета выделено более 70% людских и финансовых ресурсов всей системы ООН. Отметим также, что Таджикистан является членом около 80 региональных и международных организаций, в том числе ООН со 2 марта 1992 года.