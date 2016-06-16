Анкара, 16 июня, 2016, 11:47 — ИА Регнум. Глава Национальной разведывательной организации Турции (MİT) Хакан Фидан в скором времени единоличным решением будет назначен послом в «далекой» стране. Об этом сообщает интернет-издание Oda. tv со ссылкой на «анонимные источники».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эмир

По мнению автора статьи — турецкого политолога Хюсейина Водиналы, подобные назначения свидетельствуют о том, что Турция начала выступать против США.

Водиналы утверждает, что Турция все больше отдаляется от Свободной сирийской армии (ССА), Фронта «Ан-Нусра», «Ахрар аш-Шам» и других вооруженных группировок, от сделок по сирийской партии «Демократический союз», от выполнения соглашения по предоставлению авиации США военной базы Инджирлик. Также официальная Анкара открещивается от устроителей инцидента со сбитым российским самолетом, для этого Эрдоган собирает новую команду для налаживания испорченных отношений с Сирией, Россией и Ираном.

Автор статьи полагает, что вне зависимости от того, найдет ли Эрдоган «козла отпущения» или нет», факт остается фактом и Хакан Фидан, и всё его близкое окружение будет лишено влиятельных постов.