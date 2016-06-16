Чебоксары, 16 июня, 2016, 11:47 — ИА Регнум.

Международный творческий фестиваль территориального маркетинга и рекламы «Открытая Волга — 2016» в Чебоксарах | Чувашское УФАС

cap.ru На открытии фестиваля в Чебоксарах

В Чебоксарах на пленарном заседании Международного творческого фестиваля территориального маркетинга и рекламы «Открытая Волга — 2016» говорили об уловках при рекламе пива и «токсичных финансовых продуктов», делегализации сигарет и «информационном мусоре». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, данные вопросы были подняты на расширенном совместном заседании Координационного совета при Межгосударственном совете по антимонопольной политике.

Дискуссии возникли после доклада начальника управления контроля рекламы ФАС России Татьяны Никитиной, которая обозначила актуальные вопросы регулирования рекламной деятельности. По её словам, в числе наиболее частых нарушений — реклама, вводящая в заблуждение, отсутствие существенной информации и нарушение этики при рекламе продукта.

В качестве примеров были приведены рекламные продукты операторов сотовой связи. В частности, рекламировался новый смартфон по одной цене, но потом выяснялось, что «действительно сумма была таковой, но при необходимости обязательного подключения и ежемесячной платы как минимум на два месяца». В другом случае в рекламе сотовых услуг говорилось о том, что минута стоит «0 рублей», при этом «существенная информация» о том, что плата начинает взиматься с 21-й минуты, была нечитаемой из-за мелкого шрифта. «Реклама была пресечена как вводящая в заблуждение», — сказала Татьяна Никитина.

Ещё один пример касался завуалированного продвижения запрещённого для широкого рекламирования продукта. В прошлом году ФАС рассматривало дело о рекламе рецептурного лекарственного средства, которое «распространялась под видом биологических активных добавок». «Визуально даже упаковки были очень похожи. В рекламе недостаточно чётко были разведены данные товары, и БАДы в том числе формировали интерес к рецептурному средству», — сказала представитель ФАС. Реклама была признана ненадлежащей.

Особенности завуалированной рекламы были подняты в связи с рекламой напитков. Татьяна Никитина сообщила о рассмотрении экспертным советом рекламы, связанной с безалкогольным пивом, где акценты при рекламировании сделаны на «0%». На это остро отреагировала глава Роспотребнадзора Анна Попова, напомнив, что «тема алкоголизации населения» для ведомства «очень болезненная», и реклама безалкогольного пива «вызывает сомнения»: «Мы, хотя сегодня бездоказательно, видим обратное. Мы видим продвижение бренда пивного алкогольного, используя уловку «0%».

«Нас, безусловно, тревожит, что сегодня Российская Федерация имеет цифры — по разным источникам разные — но не менее 14 литров абсолютного алкоголя (это чистый спирт) на человека в год», — привела цифры главный санитарный врач страны, отметив, что в 1903 году в Российской империи это было 2,8 литров — в Европе тогда ниже показатель был только в Норвегии (2,4 литра).

«Поэтому сегодня все меры, которые предпринимались и предпринимаются, для нас очень значимы, потому что алкоголизация — это здоровье даже не сегодняшней нации, а как минимум трёх поколений. Поэтому любые попытки сделать что-либо в целях алкоголизации медицинским сообществом, и нами в том числе, воспринимаются как нечто явно противоправное», — сказала Анна Попова, попросив ФАС «ещё раз обратиться к этому вопросу» и привлечь при необходимости психологов, наркологов, социологов.

Замглавы ФАС Андрей Кашеваров заявил, что это пока «тестовый режим». «Нам понравились одни логотипы на экспертном совете, пивовары выбрали другие. То есть не тот знак, который мы считали более объективным. Зачем тогда обращались?» — недоумевал антимонопольщик.

«Второй момент. Действительно, пока в некоторых рекламных роликах мы видим полный диссонанс между «нулём» и тем, что происходит на экране. Я слабо себе представляю гусаров, пьющих безалкогольное пиво по утрам. Поэтому мы пока за этим процессом наблюдаем», — сказал Кашеваров, заверив, что «мы оценим» рекламу пива «с точки зрения восприятия» и с привлечением экспертов.

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин, подхватив тему здорового образа жизни, отметил, что «со временем должен быть делегализован» табак, а «упаковка целого ряда продуктов питания не самых полезных будет менее красочной». Он также поднял вопрос финансовых продуктов.

«Если захотят продать займ красиво человеку, они скажут, что 2% в день. К сожалению, уровень математики в России падает, люди не умеют умножать и оценить, как они будут 700% выплачивать. Поэтому повестка, связанная с недопущением на рынок рекламы токсичных финансовых продуктов, стоит», — считает Дмитрий Янин.

Для сравнения он привёл Великобританию, которая «убрала с рынка токсичные финансовые продукты»: в стране займ дороже 0,8% в день — нелегален, но «эти займы доступны у криминала». «Соответственно государство говорит о том, что если ты хочешь платить проценты, которые были у людей в малиновых — нет, я не называю в малиновых, у рэкетиров, то у вас здравоохраны нет», — сказал эксперт.

— Цвета запёкшейся крови, — высказала Анна Попова свои ассоциации с людьми «в малиновых пиджаках».

В продолжение темы руководитель Роспотребнадзора также обратила внимание в целом на рекламу и информационное пространство: «Количество поглощаемой нами информации — даже без нашей воли — огромно. И с каждым днём безмерно растёт». Руководитель Роспотребнадзора обратила внимание на то, что «никто не оценил», «сколько мы можем потребить информации для того, чтобы её воспринять».

«Крайне сложно донести информацию на фоне того информационного шума и мусора, которым мы все завалены вне нашей воли. Большая проблема, я думаю, надо как-нибудь вместе собраться и её тоже рассмотреть, насколько реклама мешает нам воспринимать тот или иной позитивный объём информации, который нужен человеку. Она просто вытесняет, заполняет то пространство, которое предназначено совсем для других целей», — обозначала тему возможных будущих встреч Анна Попова.

Напомним, в Чебоксарах проходит первый Международный творческий фестиваль территориального маркетинга и рекламы «Открытая Волга — 2016». Это событие межгосударственного масштаба, посвященное вопросам имиджа регионов и рекламе туризма, объединившее в себе три площадки: конкурсную, образовательную и научно-практическую. Мероприятие открылось 15 июня и завершится 17 июня.