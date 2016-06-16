Оттава, 16 июня, 2016, 15:21 — ИА Регнум. К 2050 году Канада может полностью переориентировать свою энергетику на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), считают ученые из Страдфордского университета. Об этом в среду, 15 июня, сообщил Global News.

Ветряная электростанция в Канаде

По словам главы исследовательской группы Марка Якобсона, сегодня Канада имеет огромные возможности в области энергии ветра. В качестве примера ученый привел США, где ветряная энергетика является наиболее доступным энергоносителем. Согласно прогнозам исследователей, в течение ближайших 35 лет Канада может сократить использование ископаемого топлива на 80%.

Группа ученых из Страдфордского университета, возглавляемая Якобсоном, провела исследование, направленное на оценку потенциала использования энергии ветра, солнца и воды. Исследование охватило 50 штатов США, а также 139 стран мира, среди которых оказалась и Канада.

В настоящее время ветровая энергетика в Канаде развита слабо: менее 5% электроэнергии производится за счет этого источника. В свою очередь, ученые из Страдфордского университета считают, что переход страны на возобновляемые энергоисточники, в частности на энергию ветра, должно стать делом политиков. По мнению авторов исследования, подобные кардинальные решения должны принимать волевые политики.

Американские ученые считают, что Канада слишком долго полагалась на нефть и газ, а альтернативным источникам не уделяла должного внимания, а то время как энергия солнца или ветра дешевле дизельных.

Однако канадские власти все чаще стали заявлять о планах относительно «зеленой» энергетики. Так, например, министр природных ресурсов страны Джим Карр ранее говорил о том, что быстрый переход на ВИЭ невозможен, однако «все же это произойдет». По словам политика, Канада намерена вкладывать инвестиции в программы по развитию альтернативной энергетики. Карр заявил также, что сегодня страна — «на стадии переходного этапа» относительно ВИЭ.

Справка ИА REGNUM :

Сегодня канадская энергетика по сравнению с энергетиками других стран выделяется разнообразием ресурсов. Канада — пятая в мире страна по производству энергетических ресурсов. Впереди только РФ, Китай, США и Саудовская Аравия. Канада является крупнейшим производителем урана, гидроэлектроэнергии, нефти, природного газа и угля.

В силу своей индустриальной экономики и сурового климата Канада является один из самых крупных в мире потребителей энергии на душу населения. Почти 60% потребляемого электричества здесь производится на ГЭС, около 15% приходится на атомную отрасль, 12% — на ТЭС (работают на природном газе), еще 8% — на ТЭС, работающих на угле, примерно 5% приходится на возобновляемые источники энергии, остальное — на другие.

На территории Канада располагается множество рек и озер, самые высокие морские приливы в заливе Фанди в Новой Шотландии, на счет которых в стране так хорошо развита гидроэнергетика. В центральной и восточной части — постоянные сильные ветры. В провинции Альберте располагаются крупнейшие в мире запасы битумного песка — горючее полезное ископаемое, один из видов нетрадиционной нефти.

Что касается конкретно атомной отрасли, то на территории страны располагается 19 реакторов, производящих 13,5 ГВт электроэнергии. Большинство реакторов находятся в Онтарио. Канада планировала увеличить долю АЭС в общей энергетики страны. Построив два новые реактора, однако пока отложила эти планы.

В 2014 году канадский научно-исследовательский институт в области энергетики организовал исследование, в результате которых выяснилось, что АЭС приносят стране каждый год 6,6 млрд. канадских долларов ВВП, 1,5 млрд канадских долларов идут в госбюджет и еще 1,2 млрд канадских долларов страна получается на счет экспорта.