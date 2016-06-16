Москва, 16 июня, 2016, 11:41 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Токовинина послом в Бельгии. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Назначить Токовинина Александра Аврельевича Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в Королевстве Бельгия», — говорится в документе.

С 2011 года Токовинин являлся главой департамента внешнеполитического планирования МИД России.

Ещё одним указом Путин освободил от должности предыдущего посла РФ в Бельгии — Александра Романова. Он занимал этот пост с 2009 года.