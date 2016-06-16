Мурманск, 16 июня, 2016, 11:40 — ИА Регнум.



mil.ru Металлолом на острове Котельный

Личный состав экологического взвода, сформированного на Северном флоте для очистки территории арктических островов, за время работы на острове Котельный собрал и уложил в контейнеры около 6 тысяч 200-литровых металлических бочек, оставшихся с советских времён. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северного флота.

«30 военнослужащих управления материально-технического обеспечения Северного флота, вошедшие в состав подразделения, действуют в соответствии с планом работы по очистке острова от металлического лома, — подчеркнул начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга. — В начале июня они прибыли на архипелаг Новосибирских островов и приступил к сбору и подготовке к утилизации порожней металлической бочкотары, оставшейся на острове с советских времён».

По словам Серги, в помощью гидравлических прессов военнослужащие плющат бочки и складывают в 20-ти тонные контейнеры. «При прессовке объём тонкостенных бочек уменьшается в 10 раз, а тяжёлых, толстостенных — только в 3−4 раза. В каждый контейнер помещается до 800 сплющенных бочек», — объяснил представитель Северного флота.

Остров Котельный со спутника

Отметим, по предварительным оценкам, на Котельном по состоянию на лето прошлого года находилось более 120 тысяч металлических 200-литровых бочек, которые использовались для хранения и транспортировки топлива и горюче-смазочных материалов ещё в советские времена.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году военнослужащими экологического взвода было спрессовано и уложено в контейнеры более 20 тысяч металлических бочек. Контейнеры со спрессованными бочками доставляются морским транспортом для последующей утилизации на материк.