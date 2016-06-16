Москва, 16 июня, 2016, 11:38 — ИА Регнум. В теракте, который 12 июня произошёл в Орландо (штат Флорида), виден срез современной Америки. По мнению политолога Сергея Михеева, нынешнее лицо США представляет собой кашу из ужаса: извращенцы, оружие, радикализм, терроризм, пиар и деньги. Такую позицию эксперт озвучил в прямом эфире «Специального корреспондента» на телеканале Россия 1.

Позор Америки. Советский плакат. Фрагмент

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Политолог считает, что Омар Матин, который расстрелял свыше 100 человек в гей-клубе, был человеком психически ненормальным. Поскольку даже отрицательное отношение к гомосексуализму не даёт кому-либо даже малейшего повода совершать подобные зверские убийства.

«Что касается его связи с ИГИЛ (запрещённая на территории РФ террористическая организация), то это, к сожалению, не имеет уже никакого значения. Он продекларировал свою связь с ИГИЛ, а ИГИЛ это подтвердил», — отметил Сергей Михеев.

Спикер напомнил, что сегодняшние методы вербовки ИГИЛ (запрещённая на территории РФ террористическая организация) через интернет не требуют прямого контакта: людям дают некую рекламную упаковку, а дальше человек выбирает её в качестве подходящего оправдания для своей психопатии.

«В этом инциденте срез современной Америки: извращенцы, оружие, радикализм, терроризм, пиар и деньги. Вот это лицо современной американской действительности, абсолютная каша из какого-то ужаса, которая всему остальному миру подаётся как, якобы, образец для подражания», — обозначил политолог.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 12 июня гражданин США афганского происхождения Омар Матин застрелил в гей-клубе Орландо 49 человек, свыше 50 получили ранения. В ходе перестрелки его удалось ликвидировать. Сегодня случившееся называют самым массовым расстрелом мирных граждан в новой американской истории. Правоохранительные органы расследуют бойню как теракт.