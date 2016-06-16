Казань, 16 июня, 2016, 11:42 — ИА Регнум. В Альметьевске в одной из квартир жилого дома обнаружено тело 10-летнего мальчика, по предварительным данным, ребенок совершил суицид, сообщает следственное управление СК РФ по Татарии.

presslife.ru Следственный комитет Российской Федерации (СКР)

Возможной причиной того, что мальчик решил свести счеты с жизнью, мог стать отказ родителей подарить ему новый велосипед, уточняет kznlive со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Старый велосипед у школьника был сломан, и он просил новый в качестве подарка на день рождения.

15 июня ребенку исполнилось бы 11 лет. Самоубийство он совершил за несколько минут до дня рождения, родные обнаружили его тело 14 июня в 23:50 в его комнате.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 110 УК (доведение до самоубийства). В рамках расследования назначены необходимые экспертизы. Ведется опрос родных, друзей и соседей школьника.