Санкт-Петербург, 16 июня, 2016, 11:41 — ИА Регнум. Экспортный объём российской нефти в Белоруссию в III квартале текущего года может быть снижен. Об этом сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2016) сегодня, 16 июня.

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«Графики подписаны, те объемы, которые подписаны, несколько ниже», — сообщил Новак.

Министр уточнил, что причина изменения объёма экспортной поставки в Белоруссию не связана с ситуацией по газовому вопросу между Москвой и Минском. «Это связано, в первую очередь, в целом, с общими нашими поставками нефти», — пояснил он.

Напомним, что ПМЭФ-2016 открылся в Санкт-Петербурге 16 июня. Мероприятие продлится три дня.