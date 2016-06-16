Красноярск, 16 июня, 2016, 11:34 — ИА Регнум. Общественная организация «Зеленый патруль» представила результаты очередного рейтинга субъектов Российской Федерации по объему вредных выбросов в атмосферу. По итогам весны этого года Красноярский край поднялся с 69 на 65 позицию по степени чистоты воздуха. Однако, как пояснил ИА REGNUM лидер движения «Красноярский экологический фронт» Артем Карданец, принимавший участие в проводимой «Зеленым патрулем» экологической проверке, хорошие результаты Красноярску обеспечила ветреная и дождливая погода.

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«Нам не очень повезло с метеорологическими условиями, поскольку дул ветер, а ветер и дождь — это потеря качества данных. Но превышение вредных веществ у нас было обнаружено в районе цементного завода, в Ленинском районе, в районе ТЭЦ-1», — пояснил он.

Карданец перечислил главных загрязнителей городской атмосферы: «Это известные загрязнители: в первую очередь, Красноярский алюминиевый завод, который вообще необходимо выносить за пределы города, угольные ТЭЦ-1, 2, 3. Несмотря на то, что у нас есть Красноярская ГЭС, угольные ТЭЦ портят воздух. И самое главное, что они занимаются не только выработкой тепла, но и производством электроэнергии, то есть даже в летний период продолжают сжигать уголь. И, наконец, это цементный завод».

По словам общественника, помимо крупных предприятий загрязнителями воздуха в Красноярске являются шиномонтажные конторы, автосервисы, автомобили, малые котельные для отопления гаражей. «Есть и более мелкие предприятия, их много, и перечислять их бессмысленно. Но есть и так называемые латентные источники, которые не стоят нигде на учете и в то же время тоже наносят серьезный вред окружающей среде. Это и мини-предприятия, вроде асфальтобетонных заводов, это и предприятия, которые находятся на арендованных площадях свернутых промышленных производств», — отметил он.

Для улучшения экологической обстановки «Красноярский экологический фронт» предложил целую программу. «Мы предлагаем альтернативную программу по снижению воздействия на окружающую среду, она так и называется «Семь шагов к чистому воздуху». Программа делится на семь этапов и содержит порядка 160 конкретных мероприятий, причем большая часть этих мероприятий даже не требует какого-либо дополнительного финансирования. Мы эту программу растиражировали и предложили в апреле этого года на публичных слушаниях», — рассказал собеседник ИА REGNUM.

Выдвинутые «семь шагов» включают мониторинг и составление подробного перечня источников загрязнения воздуха, ряд законодательных инициатив, регламентирующих деятельность крупных предприятий, меры по газификации и озеленению города, альтернативную транспортную схему.