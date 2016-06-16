Вологда, 16 июня, 2016, 18:52 — ИА Регнум. На территории Череповца будет реализован новый проект по строительству завода по производству, фасовке и нарезке полутвердых сыров. Протокол о намерениях между региональными властями и компанией-инвестором был подписан сегодня на Петербургском международном экономическом форуме.

rabstol.net Сыры

Как сообщили представители компании-инвестора, первая линия завода будет запущена к концу 2017 года. Предполагается, что инвестиции в новое производство сыров составят 350 млн рублей, будут созданы 150 новых рабочих мест. В результате в течение трех лет производство сыра в регионе должно вырасти с 2,5 тыс. до 12,5 тыс. тонн в год.

В региональном правительстве утверждают, что инвестор заключит договор на поставку молока-сырья именно с вологодскими производителями. Напомним, что Вологодчина занимает шестое место в России по производству молока.

«После реализации нового проекта наш регион станет одним из ведущих экспортеров как молочной продукции, так и сыров высшего качества. Правительство области готово оказать необходимую административную поддержку. Для этого нужно вынести проект на рассмотрение инвестиционного совета при губернаторе», — цитирует главу региона Олега Кувшинникова корреспондент ИА REGNUM.