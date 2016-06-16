Таллин, 16 июня, 2016, 11:32 — ИА Регнум. Эстонская полиция 14 июня начала следствие в отношении общественной акции «Бессмертный полк-Таллин», прошедшей в столице Эстонии 9 мая. В качестве подследственных к делу привлечены активисты объединения «Российские соотечественники Европы» Сергей Чаулин, Алексей Есаков и Аллан Хантсом. Всем троим инкриминируется ст. 264 (часть первая) Пенитенциарного кодекса Эстонской Республики («Игнорирование действующих требований к проведению общественных собраний»). Следствие по делу ведёт сотрудница Государственной прокуратуры Эстонии Анна Белая. ИА REGNUM сегодня, 16 июня, попросило представителей «бессмертной тройки» прокомментировать происходящее.

Лев Евгеньев ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Таллине. 9 мая 2016 года

ИА REGNUM: Какова ваша позиция по акции «Бессмертный полк-Таллин» и ее проведению?

«Бессмертный полк» — это абсолютно аполитичная акция по увековечиванию памяти участников Великой Отечественной войны. Отсюда непонятна столь нервная реакция эстонских властей на её проведение. Конечно, в том случае, если власти Эстонии напрямую ассоциируют себя с проигравшей стороной, тогда всё встаёт на свои места.

ИА REGNUM: Насколько верна информация, что акцию «Бессмертный полк-Таллин» пытались сорвать разными способами задолго до ее проведения? Приведите примеры.

Информация верна. Многократные вызовы активистов «Бессмертного полка» в полицию для бесконечных уточнений маршрута Полка, слежка за ними, создание через подконтрольные властям СМИ нервозной обстановки вокруг акции. Как частный пример можно привести тот факт, что один из активистов «полка» за неделю до Дня Победы получил штрафов от полиции больше, чем за все предыдущие годы.

ИА REGNUM: Какую роль в организации и самом проведении акции сыграл общественный деятель Дмитрий Линтер?

Собственно говоря, благодаря именно Дмитрию «Бессмертный полк» в Таллине вообще состоялся, ведь именно он взял на себя роль «громоотвода» для полиции, подав заявку на регистрацию акции (известный эстонский антифашист, лидер «Ночного дозора» в защиту памятника «Бронзовый солдат» Дмитрий Линтер был задержан днем 9 мая Полицией безопасности и был выпущен на свободу только ночью 10 мая после «проведения процессуальных мероприятий» — прим. ИА REGNUM).

ИА REGNUM: Как вы оцениваете действия полиции до прохождения колонны и во время прохождения колонны?

Как грамотные и корректные, в отличие от психозных действий полицейского начальства до и после Дня Победы.

ИА REGNUM: Как вы объясняете отказ многих общественных организаций Таллина и Эстонии присоединиться к организации акции и участию в ней?

Отчасти инертностью сознания, отчасти нежеланием неприятных последствий в виде репрессий от властей.

ИА REGNUM: Что конкретно вам инкриминируют? Какова ваша позиция?

Конкретно — игнорирование требований к проведению общественного собрания. Того самого, которое не состоялось по причине задержание полицией организатора, то есть Линтера.

ИА REGNUM: Верно ли, что вы намерены защищать себя в суде самостоятельно?

Увы, пока это так. Финансовые потоки, проливающиеся на нас из сокровищниц Кремля, существуют лишь в нездоровых фантазиях эстонских публицистов.

ИА REGNUM: На поддержку каких общественных сил и организаций вы рассчитываете и есть ли она?

Всех честных и порядочных людей, в каких бы партиях и организациях они не состояли.

ИА REGNUM: Как вы оцениваете в политическом контексте начало судебного расследования против активистов «Бессмертного полка-Таллин»?

Как мелкую пакостную месть, за то, что «посмели».

ИА REGNUM:Намерены ли вы обратиться к России и российским общественным организациям за помощью?

Обязательно. Клин клином вышибают.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, вечером 9 мая 2016 года в Таллине впервые состоялась массовая акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие порядка тысячи участников. Ее участники пронесли по утвержденному ранее маршруту фотопортреты своих родственников — воинов Великой Отечественной войны, возложили цветы к памятнику «Бронзовый солдат» на Военном кладбище Таллина. Акция закончилась примерно в 19:00 по таллинскому времени.

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